Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ — Клишас

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Совфед представление для проведения консультаций для назначения Александра Гуцана на должность генпрокурора. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича. В соответствии с регламентом палаты комитеты СФ на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12:00 [мск] проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения», — сообщил Клишас в своем телеграм-канале.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету палаты провести консультации по представленной президентом кандидатуре на должность генерального прокурора на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года, отметил он.