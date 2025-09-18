Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа — Силуанов
12:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа, к 2030 году цена отсечения снизится до 55 долларов за баррель, заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ). ТАСС — генеральный информационный партнер форума.
«Для того, чтобы сделать устойчивыми финансы, мы предлагаем и в бюджете закладываем снижение зависимости от различных ограничений, будь то ценовых, объемных, бюджета от нефтегазовых доходов», — сказал он.
Силуанов отметил, что при подготовке бюджета Минфин планирует снижать бюджетную планку, которая является основной для формирования нефтегазовых доходов. «Сегодня это 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 (долларов за баррель). Каждый год будем снижать зависимость бюджета от нефти и газа», — заключил он.
НОВОСТИ
- 13:32 18.09.2025
- Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
- 13:25 18.09.2025
- Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 000 подарков
- 13:20 18.09.2025
- Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% — Хуснуллин
- 13:10 18.09.2025
- Козак подал в отставку по собственному желанию — Песков
- 13:00 18.09.2025
- Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с РФ — экс-премьер Польши Миллер
- 12:20 18.09.2025
- На нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей — Мишустин
- 12:05 18.09.2025
- Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ — Клишас
- 12:00 18.09.2025
- Европа расширяет официальные контакты с талибами — FT
- 11:32 18.09.2025
- Россия остается лидером в Европе по размеру экономики — Мишустин
- 11:20 18.09.2025
- В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать