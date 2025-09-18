0
Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа — Силуанов

12:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа, к 2030 году цена отсечения снизится до 55 долларов за баррель, заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ). ТАСС — генеральный информационный партнер форума.

«Для того, чтобы сделать устойчивыми финансы, мы предлагаем и в бюджете закладываем снижение зависимости от различных ограничений, будь то ценовых, объемных, бюджета от нефтегазовых доходов», — сказал он.

Силуанов отметил, что при подготовке бюджета Минфин планирует снижать бюджетную планку, которая является основной для формирования нефтегазовых доходов. «Сегодня это 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 (долларов за баррель). Каждый год будем снижать зависимость бюджета от нефти и газа», — заключил он.

