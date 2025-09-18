Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с РФ — экс-премьер Польши Миллер

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в военный конфликт с Россией. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

«Украина заинтересована в вовлечении стран НАТО в военные действия, а мы заинтересованы в том, чтобы держаться от этого как можно дальше», — отметил он. По словам экс-премьера, цель Зеленского «состоит в том, чтобы вызвать коллективную военную реакцию НАТО в виде появления военнослужащих из стран — членов альянса на Украине и начала их непосредственных боевых действий против России». Миллер также выразил мнение, что «никто в мире не хочет напасть на НАТО».