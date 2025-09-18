Израиль до конца года первым в мире примет на вооружение лазерную систему ПВО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия до конца нынешнего года получит на вооружение передовую систему ПВО «Железный луч», основанную на использовании лазерных технологий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Система разработана национальным оборонным концерном Rafael в сотрудничестве с компанией Elbit Systems. Как отметили в министерстве, недавно специалисты вместе с военнослужащими ВВС завершили на юге страны серию испытаний, в ходе которых новая система продемонстрировала возможности по перехвату ракет, минометных снарядов, беспилотников и иных летательных аппаратов в различных оперативных ситуациях.

«Эти успешные испытания стали жизненно важным этапом перед оперативным развертыванием системы, первые образцы которой начнут поступать на вооружение сил противовоздушной обороны Армии обороны Израиля к концу года», — отметили в военном ведомстве.

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и БПЛА малого размера.