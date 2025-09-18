0
0
249
НОВОСТИ

Израиль до конца года первым в мире примет на вооружение лазерную систему ПВО

15:12 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия до конца нынешнего года получит на вооружение передовую систему ПВО «Железный луч», основанную на использовании лазерных технологий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Система разработана национальным оборонным концерном Rafael в сотрудничестве с компанией Elbit Systems. Как отметили в министерстве, недавно специалисты вместе с военнослужащими ВВС завершили на юге страны серию испытаний, в ходе которых новая система продемонстрировала возможности по перехвату ракет, минометных снарядов, беспилотников и иных летательных аппаратов в различных оперативных ситуациях.

«Эти успешные испытания стали жизненно важным этапом перед оперативным развертыванием системы, первые образцы которой начнут поступать на вооружение сил противовоздушной обороны Армии обороны Израиля к концу года», — отметили в военном ведомстве.

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и БПЛА малого размера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.09.2025
Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
0
57
16:12 18.09.2025
Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
0
102
16:00 18.09.2025
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ
0
129
15:50 18.09.2025
8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
0
147
15:32 18.09.2025
В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
0
175
15:00 18.09.2025
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом — Песков
0
211
14:32 18.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих
0
238
14:12 18.09.2025
Бюджет должен противостоять «наездам» на Россию — Силуанов
0
254
14:00 18.09.2025
Британцы могут применить «мягкую силу» против Трампа, чтобы он изменил подход к Украине - CNN
0
292
13:32 18.09.2025
Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
0
288

Возврат к списку