0
0
152
НОВОСТИ

В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ

15:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«Мужчина в возрасте 41 года и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, [графство] Эссекс. Мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в Грэйсе. Все трое задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи 3 акта о национальной безопасности от 2023 года и доставлены в отделение полиции в Лондоне. Страна, к которой относятся подозрения, — Россия», — отмечается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.09.2025
Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
0
36
16:12 18.09.2025
Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
0
88
16:00 18.09.2025
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ
0
116
15:50 18.09.2025
8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
0
137
15:12 18.09.2025
Израиль до конца года первым в мире примет на вооружение лазерную систему ПВО
0
260
15:00 18.09.2025
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом — Песков
0
205
14:32 18.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих
0
234
14:12 18.09.2025
Бюджет должен противостоять «наездам» на Россию — Силуанов
0
247
14:00 18.09.2025
Британцы могут применить «мягкую силу» против Трампа, чтобы он изменил подход к Украине - CNN
0
288
13:32 18.09.2025
Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
0
283

Возврат к списку