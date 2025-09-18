В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
15:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
«Мужчина в возрасте 41 года и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, [графство] Эссекс. Мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в Грэйсе. Все трое задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи 3 акта о национальной безопасности от 2023 года и доставлены в отделение полиции в Лондоне. Страна, к которой относятся подозрения, — Россия», — отмечается в тексте.
