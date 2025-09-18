Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Эстонии одобрило расширение запрета на покупку всего российского природного газа с 1 января 2026 года. Об этом сообщил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна.

«В настоящее время разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ [СПГ] из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Как только поправка вступит в силу, запрет на импорт будет распространяться и на СПГ, импортируемый вне распределительной сети», — сказал министр, его слова приводит гостелерадио ERR.

Министр указал, что правительство одобрило эту поправку. По его словам, у участников рынка есть «достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и соответствующим образом реорганизовать свою деятельность».