Вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать — Путин

Личную роль Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне нельзя забывать и нужно постараться деполитизировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«В целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, — это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал он.