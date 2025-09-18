Сбер поддержит 476 молодых ученых в сфере IT и математики стипендиями

17:42

Фото пресс-службы Сбера

Сбер и благотворительный фонд «Вклад в будущее» открывают второй сезон стипендиальной программы, чтобы поддержать талантливых ребят в математике и IT. В 2025/2026 учебном году 476 студентов и аспирантов смогут сконцентрироваться на учёбе и науке благодаря стипендиям. Общий бюджет программы — 164 млн рублей.

Каждый месяц лучшие студенты будут получать 30 тыс. рублей, а аспиранты — 100 тыс. рублей. Это поможет молодым учёным уделять больше внимания учебным проектам и научным исследованиям. Участники программы также смогут решать сложные и интересные задачи вместе с Институтом искусственного интеллекта AIRI — партнёром программы.

Участие доступно для студентов бакалавриата и специалитета со второго курса и магистрантов, которые изучают математику, информатику, компьютерные науки, вычислительную технику и информационную безопасность. Поучаствовать в конкурсе на получение стипендии смогут и аспиранты по направлениям «Математика и механика», «Компьютерные науки и информатика», «ИТ и телекоммуникации». При отборе учитываются научные публикации, выступления на конференциях, стажировки, проекты и успеваемость.

К стипендиальной программе уже присоединились 13 ведущих вузов России, включая НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС и другие. В первом сезоне программы в прошлом году такие стипендии получил 281 человек. Подать заявку на участие можно до 15 октября 2025 года на сайте стипендиальной программы Сбера.

«Большие открытия — результат системной работы. Наша стипендиальная программа поможет лучшим начинающим исследователям сосредоточиться на научной работе, реализовать свой потенциал в полной мере – для себя, для страны и общества», – отметила Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка.

«Много лет Сбер и Вышка являются партнерами в развитии талантливой молодежи, – рассказал Ирина Мартусевич, проректор НИУ ВШЭ. – Учёба и научная деятельность требуют глубокого погружения и времени для формирования навыков критического мышления, проведения экспериментов и освоения сложных дисциплин. Стипендиальные и грантовые программы Сбера дают им шанс полностью сосредоточиться на развитии и исследованиях»

«Работа в сильных исследовательских группах — важнейший актив для карьеры и возможность для профессиональной мобильности, – подчеркнул Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI. – Пробуя себя в разных проектах и коллективах, молодые ученые получают уникальные компетенции. Для последовательного развития необходимо не просто найти интересую тему для исследований, но и включиться в живое сообщество, где можно, поддерживать горизонтальные связи, общаться и переключаться между различными тематиками. В AIRI собран сильный коллектив молодых ученых, и мы всегда рады видеть талантливых исследователей в нашей команде».

Отдельное направление работы Сбера и фонда «Вклад в будущее» — гранты для абитуриентов магистратуры по совместным образовательным курсам банка для тех, кто поступил с лучшими результатами. В 2024 году гранты получили 53 человека, в 2025 году их получит еще 65.

Сбер системно инвестирует в образование и науку, чтобы развивать таланты и расширять свой кадровый потенциал. Сегодня у банка 54 образовательных направления в ведущих вузах страны. Сбер и Минцифры вместе реализуют проекты «Топ-ИИ» и «Топ-ИТ». Совокупный бюджет этих проектов — 1 млрд рублей, а цель — подготовить 2200 специалистов. Это вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.