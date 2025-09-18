Сбер поддержит 476 молодых ученых в сфере IT и математики стипендиями
17:42 18.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Каждый месяц лучшие студенты будут получать 30 тыс. рублей, а аспиранты — 100 тыс. рублей. Это поможет молодым учёным уделять больше внимания учебным проектам и научным исследованиям. Участники программы также смогут решать сложные и интересные задачи вместе с Институтом искусственного интеллекта AIRI — партнёром программы.
Участие доступно для студентов бакалавриата и специалитета со второго курса и магистрантов, которые изучают математику, информатику, компьютерные науки, вычислительную технику и информационную безопасность. Поучаствовать в конкурсе на получение стипендии смогут и аспиранты по направлениям «Математика и механика», «Компьютерные науки и информатика», «ИТ и телекоммуникации». При отборе учитываются научные публикации, выступления на конференциях, стажировки, проекты и успеваемость.
К стипендиальной программе уже присоединились 13 ведущих вузов России, включая НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС и другие. В первом сезоне программы в прошлом году такие стипендии получил 281 человек. Подать заявку на участие можно до 15 октября 2025 года на сайте стипендиальной программы Сбера.
«Большие открытия — результат системной работы. Наша стипендиальная программа поможет лучшим начинающим исследователям сосредоточиться на научной работе, реализовать свой потенциал в полной мере – для себя, для страны и общества», – отметила Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка.
«Много лет Сбер и Вышка являются партнерами в развитии талантливой молодежи, – рассказал Ирина Мартусевич, проректор НИУ ВШЭ. – Учёба и научная деятельность требуют глубокого погружения и времени для формирования навыков критического мышления, проведения экспериментов и освоения сложных дисциплин. Стипендиальные и грантовые программы Сбера дают им шанс полностью сосредоточиться на развитии и исследованиях»
«Работа в сильных исследовательских группах — важнейший актив для карьеры и возможность для профессиональной мобильности, – подчеркнул Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI. – Пробуя себя в разных проектах и коллективах, молодые ученые получают уникальные компетенции. Для последовательного развития необходимо не просто найти интересую тему для исследований, но и включиться в живое сообщество, где можно, поддерживать горизонтальные связи, общаться и переключаться между различными тематиками. В AIRI собран сильный коллектив молодых ученых, и мы всегда рады видеть талантливых исследователей в нашей команде».
Отдельное направление работы Сбера и фонда «Вклад в будущее» — гранты для абитуриентов магистратуры по совместным образовательным курсам банка для тех, кто поступил с лучшими результатами. В 2024 году гранты получили 53 человека, в 2025 году их получит еще 65.
Сбер системно инвестирует в образование и науку, чтобы развивать таланты и расширять свой кадровый потенциал. Сегодня у банка 54 образовательных направления в ведущих вузах страны. Сбер и Минцифры вместе реализуют проекты «Топ-ИИ» и «Топ-ИТ». Совокупный бюджет этих проектов — 1 млрд рублей, а цель — подготовить 2200 специалистов. Это вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.
НОВОСТИ
- 17:40 18.09.2025
- На линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек — Путин
- 17:35 18.09.2025
- AI Journey на Kazan Digital Week: компании представили кейсы внедрения инструментов искусственного интеллекта
- 17:12 18.09.2025
- Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ
- 17:05 18.09.2025
- В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня
- 17:00 18.09.2025
- Вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать — Путин
- 16:32 18.09.2025
- Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
- 16:12 18.09.2025
- Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
- 16:00 18.09.2025
- Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ
- 15:50 18.09.2025
- 8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
- 15:32 18.09.2025
- В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать