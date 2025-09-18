В ХАМАС заявили, что не будут стремиться сохранить заложникам жизнь

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС объявило, что Израиль, начав расширенную наземную операцию в городе Газа, отказался от освобождения удерживаемых там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале военного крыла радикалов.

«Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада», — говорится в сообщении.

Боевики также пригрозили, что планируют брать в плен израильских военных, участвующих в наземной операции, и заявили, что в их распоряжении якобы имеются «армия» и «тысячи взрывных устройств».