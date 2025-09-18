0
В распоряжении семьи секретаря СНБО Украины Умерова нашлись квартиры и виллы в США

21:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеет либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Отмечается, что «у родных Умерова есть три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами». Некоторые объекты находятся в аренде, а некоторые — в прямом владении, ими распоряжается жена, отец и брат Умерова, а также его дети. «На одной из вилл во Флориде зарегистрирована фирма, от которой супруга Умерова Лейла получает более 1 млн гривен (около 24 тыс. долларов) ежегодно», — говорится в сообщении, в котором также приводятся адреса объектов недвижимости.

