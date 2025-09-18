Решение ИКАО о, якобы, причастности России к крушению малазийского «Боинга» Россия оспорила в Международном суде ООН
22:14 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к крушению самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Москва рассчитывает на исключительную беспристрастность суда, говорится в сообщении МИД РФ.
«18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского „Боинга“ рейса MH17, — указали в министерстве. — Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле».
