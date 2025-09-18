0
НОВОСТИ

Трамп: Мне не кажется, что сейчас время просить Путина о прекращении огня

22:45 18.09.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил мнение, что на данный момент еще рано обращаться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину заключить перемирие на Украине, сообщает Bloomberg.

"Мне не кажется, что сейчас время просить Путина о прекращении огня", - приводит агентство слова Трампа. По его мнению, подобная просьба с его стороны была бы в данный момент "неприятной".

