Трамп: Мне не кажется, что сейчас время просить Путина о прекращении огня
22:45 18.09.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил мнение, что на данный момент еще рано обращаться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину заключить перемирие на Украине, сообщает Bloomberg.
"Мне не кажется, что сейчас время просить Путина о прекращении огня", - приводит агентство слова Трампа. По его мнению, подобная просьба с его стороны была бы в данный момент "неприятной".
НОВОСТИ
- 22:14 18.09.2025
- Решение ИКАО о, якобы, причастности России к крушению малазийского «Боинга» Россия оспорила в Международном суде ООН
- 21:00 18.09.2025
- В распоряжении семьи секретаря СНБО Украины Умерова нашлись квартиры и виллы в США
- 19:15 18.09.2025
- В ХАМАС заявили, что не будут стремиться сохранить заложникам жизнь
- 17:42 18.09.2025
- Сбер поддержит 476 молодых ученых в сфере IT и математики стипендиями
- 17:40 18.09.2025
- На линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек — Путин
- 17:35 18.09.2025
- AI Journey на Kazan Digital Week: компании представили кейсы внедрения инструментов искусственного интеллекта
- 17:12 18.09.2025
- Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ
- 17:05 18.09.2025
- В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня
- 17:00 18.09.2025
- Вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать — Путин
- 16:32 18.09.2025
- Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать