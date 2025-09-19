0
НОВОСТИ

США помогут в поддержании мира на Украине после окончания конфликта - Трамп

23:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы оказать содействие в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«После того, как [конфликт] будет урегулирован, мы поможем поддерживать мир», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

