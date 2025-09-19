0
НОВОСТИ

Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13% — Силуанов

09:05 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин при подготовке федерального бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка Банка России будет в районе 12-13%. Об этом в интервью «Известиям» на полях Московского финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы ориентируемся на документ Банка России „Основные направления денежно-кредитной политики“. В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», — сказал он.

