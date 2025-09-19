Армия РФ, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошла в Ямполь в ДНР — Марочко
09:20 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, прорвав оборону и уничтожив фортификационные заграждения Вооруженных сил Украины, с ходу вошли в Ямполь Донецкой Народной Республики и начали закрепляться в населенном пункте. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина», — сказал он.
