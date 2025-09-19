Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года — эксперт КНР
09:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны и Владимир Зеленский не заинтересованы в скорейшем мире на Украине и затянут боевые действия как минимум до лета 2026 года. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель директора Института по изучению России при университете Цинхуа У Дахуэй.
«Нежелание Украины прекратить военные действия проистекает из нежелания Европы сделать это, что подкрепляется фундаментальной позицией Соединенных Штатов, — заявил он на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине. — В нынешних условиях американский военно-промышленный комплекс не заинтересован в прекращении огня, а Зеленский еще менее склонен соглашаться на это».
Как считает эксперт, конфликт затянется еще на длительный промежуток времени. «Я предполагаю, что он продлится как минимум до следующего лета», — уточнил он.
Замдиректора напомнил, что в нынешних условиях Киев продолжает получать существенную поддержку Запада, в первую очередь от европейской стороны. «Администрация [прежнего президента США Джо] Байдена перешла от предоставления Украине бесплатной военной помощи к модели, при которой поставки Киеву оружия позволяет производителям Соединенных Штатов получать значительную прибыль», — добавил он.
Эксперт обратил внимание, что, если Зеленский объявит о прекращении огня, последуют выборы, которые могут положить конец его правлению. «Мы не утверждаем, что он обязательно проиграет президентские выборы, но его авторитет может быть подорван, — добавил У Дахуэй. — Он не готов пройти через такие испытания. Об этом свидетельствует тот факт, что председатель его собственного Конституционного суда больше не исполняет свои обязанности, то есть Зеленский стремится избежать любого оспаривания своей власти».
В связи с такой ситуацией, как отметил эксперт, политические переговоры между Россией и Украиной на текущем этапе «вряд ли приведут к прорыву». В то же время он уточнил, что взаимодействие между Москвой и Киевом «в каком-то виде по-прежнему необходимы».
