0
0
159
НОВОСТИ

Более 72% автотранспорта в России старше 10 лет

10:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более двух третей автотранспортных средств в России в 2025 году оказались старше 10 лет. Такие данные приводятся в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

«На начало 2025 года численность автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 10 и более лет, достигла 40,1 млн единиц (72,8% общего количества в Российской Федерации)», — указано в документе.

В 2015 году, по данным аналитического агентства «Автостат», доля легковых автомобилей (не всего автотранспорта) старше 10 лет в России составляла около 48%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 19.09.2025
МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата
0
1
11:00 19.09.2025
83% родителей в России занимаются самолечением своих детей — Мурашко
0
21
10:45 19.09.2025
Россия опережает другие страны по развитию биометрии, отметили в Сбере
0
67
10:32 19.09.2025
Британская лесть, похоже, не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю — NYT
0
100
10:20 19.09.2025
Число запросов на поездки китайцев в РФ увеличилось в 5 раз на фоне сообщений о безвизе
0
122
10:05 19.09.2025
Число иностранных наемников на Украине значительно сократилось из-за потерь — депутат
0
155
09:32 19.09.2025
Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года — эксперт КНР
0
217
09:20 19.09.2025
Армия РФ, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошла в Ямполь в ДНР — Марочко
0
228
09:05 19.09.2025
Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13% — Силуанов
0
221
09:00 19.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Крымом
0
234

Возврат к списку