Более 72% автотранспорта в России старше 10 лет
10:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более двух третей автотранспортных средств в России в 2025 году оказались старше 10 лет. Такие данные приводятся в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
«На начало 2025 года численность автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 10 и более лет, достигла 40,1 млн единиц (72,8% общего количества в Российской Федерации)», — указано в документе.
В 2015 году, по данным аналитического агентства «Автостат», доля легковых автомобилей (не всего автотранспорта) старше 10 лет в России составляла около 48%.
