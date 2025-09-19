Более 72% автотранспорта в России старше 10 лет

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более двух третей автотранспортных средств в России в 2025 году оказались старше 10 лет. Такие данные приводятся в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

«На начало 2025 года численность автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 10 и более лет, достигла 40,1 млн единиц (72,8% общего количества в Российской Федерации)», — указано в документе.

В 2015 году, по данным аналитического агентства «Автостат», доля легковых автомобилей (не всего автотранспорта) старше 10 лет в России составляла около 48%.