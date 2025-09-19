0
0
21
НОВОСТИ

83% родителей в России занимаются самолечением своих детей — Мурашко

11:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 17,44% родителей никогда не прибегали к самолечению своих детей, на такое решение влияет в том числе неправильная коммуникация между врачом и родителями. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Только 17,44% [родителей] никогда не прибегали к самолечению [детей]», — следует из презентации, представленной на лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Министр отметил, что очень важна правильная и эффективная коммуникация между врачом и родителем, поскольку в дальнейшем это влияет на их доверие к медицине. В результате родители отказываются от медпомощи и выбирают самолечение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 19.09.2025
МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата
0
21
10:45 19.09.2025
Россия опережает другие страны по развитию биометрии, отметили в Сбере
0
79
10:32 19.09.2025
Британская лесть, похоже, не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю — NYT
0
108
10:20 19.09.2025
Число запросов на поездки китайцев в РФ увеличилось в 5 раз на фоне сообщений о безвизе
0
127
10:05 19.09.2025
Число иностранных наемников на Украине значительно сократилось из-за потерь — депутат
0
159
10:00 19.09.2025
Более 72% автотранспорта в России старше 10 лет
0
163
09:32 19.09.2025
Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года — эксперт КНР
0
219
09:20 19.09.2025
Армия РФ, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошла в Ямполь в ДНР — Марочко
0
229
09:05 19.09.2025
Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13% — Силуанов
0
224
09:00 19.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Крымом
0
237

Возврат к списку