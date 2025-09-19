МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата
11:05 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси. Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии», — говорится в тексте.
