0
0
0
НОВОСТИ

МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата

11:05 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси. Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии», — говорится в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 19.09.2025
83% родителей в России занимаются самолечением своих детей — Мурашко
0
41
10:45 19.09.2025
Россия опережает другие страны по развитию биометрии, отметили в Сбере
0
79
10:32 19.09.2025
Британская лесть, похоже, не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю — NYT
0
108
10:20 19.09.2025
Число запросов на поездки китайцев в РФ увеличилось в 5 раз на фоне сообщений о безвизе
0
127
10:05 19.09.2025
Число иностранных наемников на Украине значительно сократилось из-за потерь — депутат
0
159
10:00 19.09.2025
Более 72% автотранспорта в России старше 10 лет
0
163
09:32 19.09.2025
Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года — эксперт КНР
0
219
09:20 19.09.2025
Армия РФ, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошла в Ямполь в ДНР — Марочко
0
229
09:05 19.09.2025
Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13% — Силуанов
0
224
09:00 19.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Крымом
0
237

Возврат к списку