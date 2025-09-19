Еврокомиссар счел возможным использование активов РФ странами G7 для нужд Киева
11:20 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕК считает возможным использование замороженных российских активов странами Группы семи (G7) для предоставления нового кредита Украине. Такое мнение высказал еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.
«Что касается других стран, то мы действительно считаем, что эту модель (выделение кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, — прим. ТАСС) можно воспроизвести среди других членов G7», — сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.
Еврокомиссар добавил, что уже поднимал вопрос использования российских активов во время последней встречи глав экономических ведомств стран «семерки».
