0
0
156
НОВОСТИ

На востоке Польши нашли осколки ракеты-перехватчика — жандармерия

11:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты, предположительно, ракеты-перехватчика обнаружены в населенном пункте Хойны недалеко от Люблина на востоке Польши. Об этом сообщила военная жандармерия республики.

«Военная жандармерия проводит оперативные действия в населенном пункте Хойны в Люблинском воеводстве, где могут находиться фрагменты ракеты, вероятно, использованной для нейтрализации дрона», — говорится в заявлении военной жандармерии в социальной сети X. Как рассказал журналистам пресс-секретарь отделения военной жандармерии в Люблине Дамиан Станула, фрагменты ракеты упали в поле, никто не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что объектом, который упал на дом в населенном пункте Вырыки в 80 км от Хойного, также была польская ракета-перехватчик.

Как утверждают в польском Минобороны, в ночь с 9 на 10 сентября были сбиты от 3 до 6 дронов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:35 19.09.2025
Дягилевский фестиваль покажет в Москве премьеру – оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена
0
31
12:32 19.09.2025
Венгрия вслед за США признает движение «Антифа» террористическим — Орбан
0
51
12:20 19.09.2025
Администрация США наймет еще более 10 тыс. человек для борьбы с нелегалами — WP
0
77
12:10 19.09.2025
Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи
0
91
12:05 19.09.2025
Афганистан никогда не мирился с иноземным военным присутствием — МИД о словах Трампа
0
117
12:00 19.09.2025
Бельгия считает предложение ЕК о конфискации российских активов расплывчатым — министр
0
123
11:20 19.09.2025
Еврокомиссар счел возможным использование активов РФ странами G7 для нужд Киева
0
184
11:05 19.09.2025
МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата
0
220
11:00 19.09.2025
83% родителей в России занимаются самолечением своих детей — Мурашко
0
206
10:45 19.09.2025
Россия опережает другие страны по развитию биометрии, отметили в Сбере
0
224

Возврат к списку