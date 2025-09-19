На востоке Польши нашли осколки ракеты-перехватчика — жандармерия

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты, предположительно, ракеты-перехватчика обнаружены в населенном пункте Хойны недалеко от Люблина на востоке Польши. Об этом сообщила военная жандармерия республики.

«Военная жандармерия проводит оперативные действия в населенном пункте Хойны в Люблинском воеводстве, где могут находиться фрагменты ракеты, вероятно, использованной для нейтрализации дрона», — говорится в заявлении военной жандармерии в социальной сети X. Как рассказал журналистам пресс-секретарь отделения военной жандармерии в Люблине Дамиан Станула, фрагменты ракеты упали в поле, никто не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что объектом, который упал на дом в населенном пункте Вырыки в 80 км от Хойного, также была польская ракета-перехватчик.

Как утверждают в польском Минобороны, в ночь с 9 на 10 сентября были сбиты от 3 до 6 дронов.