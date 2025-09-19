0
НОВОСТИ

Бельгия считает предложение ЕК о конфискации российских активов расплывчатым — министр

12:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, является расплывчатым и рискованным. Такое мнение высказал министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

«Сейчас на рассмотрении находится предложение, мы слышали заявление председателя [ЕК] Урсулы фон дер Ляйен, хотя я должен сказать, что предложение на данный момент довольно расплывчатое», — сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Петегем добавил, что сейчас «существует много неопределенности, а также много рисков» относительно российских активов, поэтому он относится скептически к предложению ЕК.

