Афганистан никогда не мирился с иноземным военным присутствием — МИД о словах Трампа
12:05 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Афганистан не приемлет военное присутствие других стран на своей территории, в том числе американское. Об этом заявил советник министра иностранных дел Афганистана Закир Джалали, его слова приводит агентство Pajhwok.
«На протяжении всей своей истории народ Афганистана никогда не мирился с военным присутствием [других стран на своей территории], и возможность этого была категорически отвергнута в ходе переговоров и подписания соглашения в Дохе (о выводе США и их союзниками всех войск с территории Афганистана — прим. ТАСС)», — сказал он, отвечая на высказывание президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль бывшую американскую авиабазу в Баграме.
При этом чиновник подчеркнул, что Афганистан остается открытым к взаимодействию с США и добавил, что оно должно быть построено на взаимоуважении и общих интересах двух стран.
18 сентября Трамп заявил, что США пытаются вернуть контроль над афганской авиабазой Баграм.
