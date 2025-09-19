Администрация США наймет еще более 10 тыс. человек для борьбы с нелегалами — WP

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американской Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) требуется еще более 10 тыс. сотрудников для борьбы с нелегальной миграцией, которую объявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в правительстве.

Служба также сейчас занимается поиском порядка 300 помещений во всех штатах страны для размещения новых сотрудников. Со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм газета сообщила, что в ICE уже поступило более 150 тыс. заявлений, из которых предварительно было отобрано 18 тыс. Согласно данным из открытых источников, сейчас в Службе иммиграционного и таможенного контроля работают почти 22 тыс. человек.