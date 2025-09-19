Венгрия вслед за США признает движение «Антифа» террористическим — Орбан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия намерена вслед за США признать радикальное левое движение «Антифа» террористической организацией. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Вслед за решением президента США Дональда Трампа Венгрия официально признает „Антифа“ террористической организацией», — приводит его слова на странице в соцсети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Венгерский премьер также подчеркнул, что «боевики из „Антифа“ нападали на мирных людей в Венгрии, а теперь сочувствующие им депутаты „читают лекции“ Венгрии из Европарламента. Орбан назвал это неприемлемым.