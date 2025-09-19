Шнобелевская премия была присуждена за изучение «зебрового» камуфляжа для коров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за изучение того, как покрытие коров камуфляжем из черно-белых «зебровых» полосок влияет на частоту нападений на них слепней и других кровососущих насекомых. Об этом сообщается на сайте премии Ig Nobel Prize.

Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

«Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр», — заявил на церемонии награждения научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований (Япония) Томоки Кодзима, чьи слова приводятся на сайте премии.

Кодзима и его коллеги опубликовали в октябре 2019 года исследование, в рамках которого они изучили влияние «зебрового» камуфляжа на поведение слепней и других кровососущих насекомых рядом с коровами. За несколько лет до этого британские ученые обнаружили, что полоски зебр мешают насекомым определять расстояние до «зоны посадки» на теле их потенциальных жертв, что натолкнуло ученых на мысль проверить, как нанесение полосок на тело коров повлияет на частоту приземлений мух на их шкуру.

Для этого ученые нанесли черные полосы на шкуру белых коров и белые полосы на шкуру черных коров и проследили за тем, как часто их кусали мухи. Наблюдения показали, что данный прием снизил число укусов слепней примерно вдвое, чем молочные фермеры и производители элитных сортов говядины могут пользоваться для защиты их поголовья от чрезмерно частных атак кровососущих насекомых.

Также Шнобелевскую премию в этом году получили представители других отраслей науки. Так, премию по литературе получили родственники покойного американского медика Уильяма Бина за исследование, связанное с долгосрочными наблюдениями за ростом ногтей, а польский и австралийские исследователи Марчин Заенковский и Джильс Гиньяк получили премию по психологии за изучение того, как похвалы окружающих об уровне интеллекта влияют на поведение носителей нарциссизма.

В свою очередь премию во области диетологии получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции за наблюдения за тем, какие варианты пиццы предпочитают есть ящерицы-агамы, обитающие на территории Того. Премия в области педиатрии досталась американским биохимикам, впервые проследившим за тем, как появление большого количества чеснока в диете матери влияет на привлекательность грудного молока для ее ребенка.

Шнобелевская премия в области химии была получена исследователями из Израиля и США, изучившим возможность использования тефлона в качестве инертного и предположительно безопасного пищевого наполнителя, а премию мира получили ученые из Европы и Великобритании, изучившие влияние алкоголя на способность добровольцев говорить на иностранном языке.

Также премию в области инженерии получили индийские ученые за анализ влияния плохо пахнущих ботинок на эргономику полок для обуви, а большой коллектив биологов был награжден премией в области авиации за изучение того, как алкоголь влияет на способность летучих мышей к эхолокации. Ученые из Италии и других стран Европы были награждены премией по физике за изучение фазовых переходов в соусе для пасты и раскрытие механизмов появления неприятных на вкус комков в этом блюде.