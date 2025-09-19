Медведев обещал жесткий ответ на попытки взыскать с РФ «компенсации» по Украине
13:20 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва даст жесткий ответ на создание в Совете Европы очередной русофобской структуры для взыскания «компенсаций» с РФ в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.
«Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация — Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы, — заметил он. — На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины».
Де-факто, продолжил Медведев, речь идет о попытках рождения под «зонтиком» комитета министров СЕ «очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание с [России] компенсаций за некие „последствия агрессии против Киева“. „Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия“, — предупредил политик.
