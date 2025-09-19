В Афганистане запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами
13:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Афганистана ввело запрет на обучение в университетах по книгам, написанным женщинами. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на неназванного члена комитета, ответственного за проверку литературы.
Согласно новым правилам, около 140 книг авторства женщин вошли в список из 679 изданий, признанных противоречащими шариату и политике правительства. «Все книги, авторами которых являются женщины, не допускаются к использованию в преподавательской деятельности», — сказал он.
Кроме того, университетам запретили преподавание 18 дисциплин, противоречащих шариату, включая шесть о женщинах. При этом, как пишет Би-би-си, власти Афганистана заявляют, что уважают права женщин в рамках принятых в стране норм и традиций.
