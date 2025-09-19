0
0
117
НОВОСТИ

В Афганистане запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами

13:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Афганистана ввело запрет на обучение в университетах по книгам, написанным женщинами. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на неназванного члена комитета, ответственного за проверку литературы.

Согласно новым правилам, около 140 книг авторства женщин вошли в список из 679 изданий, признанных противоречащими шариату и политике правительства. «Все книги, авторами которых являются женщины, не допускаются к использованию в преподавательской деятельности», — сказал он.

Кроме того, университетам запретили преподавание 18 дисциплин, противоречащих шариату, включая шесть о женщинах. При этом, как пишет Би-би-си, власти Афганистана заявляют, что уважают права женщин в рамках принятых в стране норм и традиций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.09.2025
ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей канал незаконной миграции на Урале
0
12
14:00 19.09.2025
ВС РФ освободили Муравку в ДНР, Новоивановку в Запорожской области
0
57
13:20 19.09.2025
Медведев обещал жесткий ответ на попытки взыскать с РФ «компенсации» по Украине
0
154
13:05 19.09.2025
Минфин Украины признал, что до конца года денег на ВСУ не хватает
0
173
13:00 19.09.2025
Шнобелевская премия была присуждена за изучение «зебрового» камуфляжа для коров
0
163
12:35 19.09.2025
Дягилевский фестиваль покажет в Москве премьеру – оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена
0
202
12:32 19.09.2025
Венгрия вслед за США признает движение «Антифа» террористическим — Орбан
0
205
12:20 19.09.2025
Администрация США наймет еще более 10 тыс. человек для борьбы с нелегалами — WP
0
202
12:10 19.09.2025
Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи
0
200
12:05 19.09.2025
Афганистан никогда не мирился с иноземным военным присутствием — МИД о словах Трампа
0
239

Возврат к списку