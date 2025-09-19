ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей канал незаконной миграции на Урале

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители пресекли деятельность екатеринбургской группировки, организовавшей канал незаконной миграции из стран Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники в течение трех с половиной лет изготовляли для мигрантов поддельные документы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность группы лиц, состоявшей из двух жителей Екатеринбурга, организовавших в период с декабря 2020 года по май 2024 года незаконное пребывание в Российской Федерации граждан из стран Центрально-Азиатского региона путем изготовления поддельных трудовых договоров от имени юридических лиц, необходимых для продления срока законного пребывания на территории нашей страны, а также фиктивной постановки на учет по месту пребывания без фактического предоставления жилого помещения для проживания. <…> В отношении организаторов канала незаконной миграции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в ведомстве.

Во время обысков у злоумышленников изъяли документы и оттиски печатей, технику и списки ранее легализованных иностранных граждан.