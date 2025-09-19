0
0
0
НОВОСТИ

ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей канал незаконной миграции на Урале

14:12 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители пресекли деятельность екатеринбургской группировки, организовавшей канал незаконной миграции из стран Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники в течение трех с половиной лет изготовляли для мигрантов поддельные документы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность группы лиц, состоявшей из двух жителей Екатеринбурга, организовавших в период с декабря 2020 года по май 2024 года незаконное пребывание в Российской Федерации граждан из стран Центрально-Азиатского региона путем изготовления поддельных трудовых договоров от имени юридических лиц, необходимых для продления срока законного пребывания на территории нашей страны, а также фиктивной постановки на учет по месту пребывания без фактического предоставления жилого помещения для проживания. <…> В отношении организаторов канала незаконной миграции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в ведомстве.

Во время обысков у злоумышленников изъяли документы и оттиски печатей, технику и списки ранее легализованных иностранных граждан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 19.09.2025
ВС РФ освободили Муравку в ДНР, Новоивановку в Запорожской области
0
57
13:32 19.09.2025
В Афганистане запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами
0
126
13:20 19.09.2025
Медведев обещал жесткий ответ на попытки взыскать с РФ «компенсации» по Украине
0
154
13:05 19.09.2025
Минфин Украины признал, что до конца года денег на ВСУ не хватает
0
173
13:00 19.09.2025
Шнобелевская премия была присуждена за изучение «зебрового» камуфляжа для коров
0
163
12:35 19.09.2025
Дягилевский фестиваль покажет в Москве премьеру – оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена
0
202
12:32 19.09.2025
Венгрия вслед за США признает движение «Антифа» террористическим — Орбан
0
205
12:20 19.09.2025
Администрация США наймет еще более 10 тыс. человек для борьбы с нелегалами — WP
0
202
12:10 19.09.2025
Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи
0
200
12:05 19.09.2025
Афганистан никогда не мирился с иноземным военным присутствием — МИД о словах Трампа
0
239

Возврат к списку