Минфин оценил российский рынок бриллиантов в полмиллиона карат

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний рынок бриллиантов РФ оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. Такие данные привел заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.

«Мы оцениваем российский рынок бриллиантов примерно в полмиллиона карат, и это достаточно большой рынок», — сказал он.