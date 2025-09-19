Минфин оценил российский рынок бриллиантов в полмиллиона карат
15:12 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внутренний рынок бриллиантов РФ оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. Такие данные привел заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.
«Мы оцениваем российский рынок бриллиантов примерно в полмиллиона карат, и это достаточно большой рынок», — сказал он.
