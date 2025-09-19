0
НОВОСТИ

ЕС намерен принять ограничительные меры против российской платежной системы «Мир» — Каллас

16:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против РФ планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы «Мир» за рубежом. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X.

Она написала, что ЕС намерен ограничить получаемые Россией денежные потоки. «Мы намерены перекрыть их у истоков. Поэтому мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют. Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт „Мир“, — написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

