ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель — фон дер Ляйен

16:12 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против РФ объявила о намерении снизить потолок цен на нефть из России до $47,6 за баррель. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы только что снизили верхний предел цены на [российскую] нефть до $47,6 [за баррель]», — сказала она. Трансляция обращения велась в соцсети X.

