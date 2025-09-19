Более 20 затонувших судов поднимут на Чукотке, в Якутии и Мурманске
16:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 20 затонувших судов планируется поднять со дна на Чукотке, в Якутии и Мурманске (в последнем случае — плавучий док), сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом он сообщил в ходе презентации «Арктического досье» в Национальном центре «Россия».
«В морских бухтах на Чукотке подняли со дна и утилизировали три судна, в ближайшие пять лет ликвидируем еще 8 затонувших кораблей на Чукотке, 12 — в Якутии и плавучий док в Мурманске», — рассказал министр.
