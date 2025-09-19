0
0
55
НОВОСТИ

Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, утверждает ЕК

17:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь стран — участниц Евросоюза продолжают импортировать российский природный газ. С таким утверждением выступила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Страны-участницы, импортирующие российский газ, — это Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия (в основном это трубопроводный газ из „Турецкого потока“ и СПГ), а также Греция, Словакия и Венгрия „, — сказала она.

При этом Итконен подчеркнула, что ЕК не располагает информацией о конечном пункте назначения этих поставок. «Мы знаем, откуда идет этот газ, но не знаем, где он в конечном итоге остается и потребляется», — отметила представитель ЕК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 19.09.2025
Операция НАТО «Восточный часовой» будет проходить в Румынии и Польше — Стубб
0
46
16:32 19.09.2025
Более 20 затонувших судов поднимут на Чукотке, в Якутии и Мурманске
0
146
16:12 19.09.2025
ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель — фон дер Ляйен
0
168
16:00 19.09.2025
ЕС намерен принять ограничительные меры против российской платежной системы «Мир» — Каллас
0
192
15:32 19.09.2025
На фоне наступления израильской армии Газу покинули почти полмиллиона палестинцев
0
210
15:12 19.09.2025
Минфин оценил российский рынок бриллиантов в полмиллиона карат
0
222
15:00 19.09.2025
Лукашенко потребовал «по-военному» решать вопрос с заготовкой картофеля
0
246
14:32 19.09.2025
Для ВСУ в Купянске назревает катастрофа — депутат Рады
0
340
14:12 19.09.2025
ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей канал незаконной миграции на Урале
0
306
14:00 19.09.2025
ВС РФ освободили Муравку в ДНР, Новоивановку в Запорожской области
0
286

Возврат к списку