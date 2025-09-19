Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, утверждает ЕК
17:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь стран — участниц Евросоюза продолжают импортировать российский природный газ. С таким утверждением выступила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.
«Страны-участницы, импортирующие российский газ, — это Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия (в основном это трубопроводный газ из „Турецкого потока“ и СПГ), а также Греция, Словакия и Венгрия „, — сказала она.
При этом Итконен подчеркнула, что ЕК не располагает информацией о конечном пункте назначения этих поставок. «Мы знаем, откуда идет этот газ, но не знаем, где он в конечном итоге остается и потребляется», — отметила представитель ЕК.
