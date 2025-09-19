0
НОВОСТИ

Операция НАТО «Восточный часовой» будет проходить в Румынии и Польше — Стубб

17:12 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция стран НАТО «Восточный часовой» начнется на юго-восточном флаге альянса — в Румынии и Польше. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

Говоря о возможном входе беспилотников в пространство страны, Стубб указал, что Финляндия готова к отражению угрозы.

