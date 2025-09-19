0
Польша начнет открывать границу с Белоруссией 20 сентября — СМИ

17:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начнет открывать белорусскую границу с 20 сентября, первым будет возобновлено ж/д сообщение. Об этом сообщило радио «Беларусь».

По его данным, 20 сентября границу откроют для поездов, а 22 сентября — для всех остальных транспортных наземных средств.

На данный момент ТАСС не располагает официальной информацией по этой теме.

