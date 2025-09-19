СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана
18:40 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Совбеза.
В ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались. Таким образом, действие рестрикций, предусмотренных предыдущими принятыми Совбезом резолюциями, возобновляется.
НОВОСТИ
- 18:00 19.09.2025
- Франция и ФРГ опасаются гнева администрации Трампа в случае признания Палестины — Politico
- 17:32 19.09.2025
- Польша начнет открывать границу с Белоруссией 20 сентября — СМИ
- 17:12 19.09.2025
- Операция НАТО «Восточный часовой» будет проходить в Румынии и Польше — Стубб
- 17:00 19.09.2025
- Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, утверждает ЕК
- 16:32 19.09.2025
- Более 20 затонувших судов поднимут на Чукотке, в Якутии и Мурманске
- 16:12 19.09.2025
- ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель — фон дер Ляйен
- 16:00 19.09.2025
- ЕС намерен принять ограничительные меры против российской платежной системы «Мир» — Каллас
- 15:32 19.09.2025
- На фоне наступления израильской армии Газу покинули почти полмиллиона палестинцев
- 15:12 19.09.2025
- Минфин оценил российский рынок бриллиантов в полмиллиона карат
- 15:00 19.09.2025
- Лукашенко потребовал «по-военному» решать вопрос с заготовкой картофеля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать