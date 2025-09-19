0
НОВОСТИ

СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

18:40 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Совбеза.

В ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались. Таким образом, действие рестрикций, предусмотренных предыдущими принятыми Совбезом резолюциями, возобновляется.

