В МОК подтвердили, что россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады
20:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаду-2026, в них не вошли российские команды. В IIHF подчеркивали, что окончательное решение примет МОК.
