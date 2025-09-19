0
НОВОСТИ

СВО пройдет, но востребованность в современной армии останется — Путин

19:20 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция завершится, но Россия продолжит развивать свои вооруженные силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», — сказал глава государства во время беседы с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы».

