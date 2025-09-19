0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что достиг с Си Цзиньпином прогресса по теме торговли, украинского кризиса

20:40 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о прогрессе по вопросам торговли, урегулирования украинского кризиса и сделки по продаже китайской соцсети TikTok.

«Я только что завершил очень продуктивный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы достигли прогресса по многим важнейшим вопросам, включая торговлю, [борьбу с распространением] фентанила, необходимость прекращения конфликта между Россией и Украиной и одобрение сделки по TikTok», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

