0
0
143
НОВОСТИ

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября

21:01 19.09.2025

В Москве для проведения в центре Московского марафона 20 и 21 сентября временно будет прекращено движение транспорта более чем на 60 улицах и набережных. Автомобилистам рекомендуют учитывать временные ограничения и заранее спланировать маршруты объезда.

В частности, 20 сентября, участок улицы Лужники от д. 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной будет перекрыт с 05:00 до 12:30, а 21 сентября — с 03:00 до 12:30. 20 сентября с 05:00 до 12:30 перекрыта будет и Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной. 21 сентября этот участок будет закрыт с 03:00 до 11:30.

20 сентября с 08:50 до 13:00 будет закрыта для проезда внешняя сторона Смоленского бульвара от Смоленской улицы до Зубовского бульвара. С 09:00 до 13:00 будут перекрыты внешняя сторона Зубовского бульвара от Смоленского бульвара до Крымской эстакады и Смоленская-Сенная площадь от дома 6 до дома 8 на Смоленской улице. Также с 09:00 до 13:10 движение будет ограничено на Смоленской улице от Бородинского моста до 1-го Смоленского переулка.

Также 21 сентября с 08:30 до 15:45 будет закрыт Зубовский бульвар от Зубовской улицы до Крымской эстакады и Смоленский бульвар от Смоленской улицы до Зубовской улицы. А с 08:30 до 16:30 закроют проезд по Смоленской площади от Новинского бульвара до Смоленского бульвара, по Новинскому бульвару от Садовой-Кудринской улицы до Смоленской площади. С 08:30 до 16:40 нельзя будет проехать по Смоленской улице от Смоленской набережной до Смоленской площади.

Для движения автомобилей 20 сентября будут закрыты несколько набережных. С 09:00 до 13:15 перекроют Смоленскую набережную от Проточного переулка до Ростовской набережной, с 09:00 до 13:20 Ростовская набережная от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста, с 09:00 до 13:30 — Саввинская набережная от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка. Также 20 сентября с 09:00 до 13:50 будет закрыта Новодевичья набережная от улицы Лужники до Саввинской набережной, улица Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда и Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Новодевичьей набережной. С 09:00 до 14:00 в субботу и с 09:00 до 17:30 в воскресенье на улице Лужники будет перекрыт участок от Лужнецкой набережной до аллеи Славы.

Более полная информация о том, какие именно участки будут перекрыты, размещена на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:20 19.09.2025
На Украине зарегистрировано 28,7 млн жителей
0
113
20:40 19.09.2025
Трамп заявил, что достиг с Си Цзиньпином прогресса по теме торговли, украинского кризиса
0
167
20:00 19.09.2025
В МОК подтвердили, что россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады
0
223
19:20 19.09.2025
СВО пройдет, но востребованность в современной армии останется — Путин
0
262
18:40 19.09.2025
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана
0
360
18:00 19.09.2025
Франция и ФРГ опасаются гнева администрации Трампа в случае признания Палестины — Politico
0
353
17:32 19.09.2025
Польша начнет открывать границу с Белоруссией 20 сентября — СМИ
0
391
17:12 19.09.2025
Операция НАТО «Восточный часовой» будет проходить в Румынии и Польше — Стубб
0
393
17:00 19.09.2025
Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, утверждает ЕК
0
459
16:32 19.09.2025
Более 20 затонувших судов поднимут на Чукотке, в Якутии и Мурманске
0
425

Возврат к списку