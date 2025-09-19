Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября
21:01 19.09.2025
В Москве для проведения в центре Московского марафона 20 и 21 сентября временно будет прекращено движение транспорта более чем на 60 улицах и набережных. Автомобилистам рекомендуют учитывать временные ограничения и заранее спланировать маршруты объезда.
В частности, 20 сентября, участок улицы Лужники от д. 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной будет перекрыт с 05:00 до 12:30, а 21 сентября — с 03:00 до 12:30. 20 сентября с 05:00 до 12:30 перекрыта будет и Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной. 21 сентября этот участок будет закрыт с 03:00 до 11:30.
20 сентября с 08:50 до 13:00 будет закрыта для проезда внешняя сторона Смоленского бульвара от Смоленской улицы до Зубовского бульвара. С 09:00 до 13:00 будут перекрыты внешняя сторона Зубовского бульвара от Смоленского бульвара до Крымской эстакады и Смоленская-Сенная площадь от дома 6 до дома 8 на Смоленской улице. Также с 09:00 до 13:10 движение будет ограничено на Смоленской улице от Бородинского моста до 1-го Смоленского переулка.
Также 21 сентября с 08:30 до 15:45 будет закрыт Зубовский бульвар от Зубовской улицы до Крымской эстакады и Смоленский бульвар от Смоленской улицы до Зубовской улицы. А с 08:30 до 16:30 закроют проезд по Смоленской площади от Новинского бульвара до Смоленского бульвара, по Новинскому бульвару от Садовой-Кудринской улицы до Смоленской площади. С 08:30 до 16:40 нельзя будет проехать по Смоленской улице от Смоленской набережной до Смоленской площади.
Для движения автомобилей 20 сентября будут закрыты несколько набережных. С 09:00 до 13:15 перекроют Смоленскую набережную от Проточного переулка до Ростовской набережной, с 09:00 до 13:20 Ростовская набережная от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста, с 09:00 до 13:30 — Саввинская набережная от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка. Также 20 сентября с 09:00 до 13:50 будет закрыта Новодевичья набережная от улицы Лужники до Саввинской набережной, улица Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда и Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Новодевичьей набережной. С 09:00 до 14:00 в субботу и с 09:00 до 17:30 в воскресенье на улице Лужники будет перекрыт участок от Лужнецкой набережной до аллеи Славы.
Более полная информация о том, какие именно участки будут перекрыты, размещена на официальном сайте Центра организации дорожного движения.
