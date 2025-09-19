На Украине зарегистрировано 28,7 млн жителей
21:20 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество зарегистрированных жителей Украины составляет сейчас 28,7 млн. Об этом сообщила украинская служба британской вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на миграционную службу.
В проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено $3,6 млн на программу возвращения граждан из-за границы. Средства рассчитывались с учетом данных миграционной службы, согласно которым население страны составляет 28,7 млн человек.
