Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США
22:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны должны быть готовы продолжать оказывать Украине помощь без участия США. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью газете The Daily Telegraph.
«Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется [от поддержки], но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах. В настоящий момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины и демонстрирует ранее невиданный уровень сплоченности», — сказал он.
