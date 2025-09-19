0
НОВОСТИ

Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США

22:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны должны быть готовы продолжать оказывать Украине помощь без участия США. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью газете The Daily Telegraph.

«Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется [от поддержки], но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах. В настоящий момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины и демонстрирует ранее невиданный уровень сплоченности», — сказал он.

