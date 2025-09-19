0
НОВОСТИ

Еще 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за два часа

22:40 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты зфиксировали еще 10 афтершоков за последние два часа на Камчатке. Об этом сообщили в телеграм-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Магнитуда афтершоков варьировалась в пределах от 4,0 до 5,4. Сейсмоактивность в регионе продолжается.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа — до 6 баллов, Усть-Камчатского округа — до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.

