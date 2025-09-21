СМИ назвали дату, когда Британия может признать государственность Палестины

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье. Об этом сообщили британская вещательная корпорация Би-би-си и телеканал Sky News.

По их информации, с соответствующим заявлением должен выступить премьер-министр Кир Стармер.