На конкурсе «Интервидение» победил певец из Вьетнама
10:06 21.09.2025 Источник: НГ-Online
Конкурс "Интервидение" прошел 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена", в нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук, второе место заняло трио из Кыргызстана NOMAD, бронзовым призером стала катарская певица Дана Аль-Мир.
Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN), выступивший под девятым номером с песней «Прямо по сердцу» (автор стихов и музыки Максим Фадеев), который неожиданно попросил жюри оставить его выступление без оценки. «Я представляю Россию. А Россия уже победила, — заявил певец после своего выступления в финале конкурса. — Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях».
В составе жюри Россию представлял композитор и продюсер Игорь Матвиенко, которое выставляло оценки без участия зрительского голосования из-за различий в часовых поясах между странами-участницами.
Ведущими "Интервидения" от России стали певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, международными - актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй. Комментаторами были телеведущая Яна Чурикова и продюсер Юрий Аксюта.
Трансляция конкурса проводилась Первым каналом и на официальной странице "Интервидения" во "ВКонтакте".
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 10:14 21.09.2025
- Истребители британских ВВС присоединились к «защите» неба Польши от «угроз России»
- 09:40 21.09.2025
- Намерение Стармера признать Палестину не поддерживает 90% британцев - опрос
- 09:15 21.09.2025
- Америка может не успеть высадиться на Луну в 2027 г и проиграет «гонку» Китаю - NYT
- 09:00 21.09.2025
- СМИ назвали дату, когда Британия может признать государственность Палестины
- 20:30 20.09.2025
- Турецкую систему наблюдения за воздушным пространством планируется применять на восточных границах НАТО - СМИ
- 18:35 20.09.2025
- В Белом доме планируют встречи Трампа с Зеленским, генсеком ООН и с президентом Сирии - WSJ
- 16:55 20.09.2025
- Российская фигуристка Аделия Петросян прошла отбор на Олимпиаду в Милане с лучшим результатом
- 16:30 20.09.2025
- Рейтинг канцлера ФРГ Мерца поставил антирекорд - опрос
- 14:50 20.09.2025
- Очередной пакет антироссийских санкций ЕС «конкретно не касается нефти, но касается СПГ» - еврокомиссар
- 14:20 20.09.2025
- Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать