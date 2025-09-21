На конкурсе «Интервидение» победил певец из Вьетнама

10:06 Источник: НГ-Online

Конкурс "Интервидение" прошел 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена", в нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук, второе место заняло трио из Кыргызстана NOMAD, бронзовым призером стала катарская певица Дана Аль-Мир.

Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN), выступивший под девятым номером с песней «Прямо по сердцу» (автор стихов и музыки Максим Фадеев), который неожиданно попросил жюри оставить его выступление без оценки. «Я представляю Россию. А Россия уже победила, — заявил певец после своего выступления в финале конкурса. — Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях».

В составе жюри Россию представлял композитор и продюсер Игорь Матвиенко, которое выставляло оценки без участия зрительского голосования из-за различий в часовых поясах между странами-участницами.

Ведущими "Интервидения" от России стали певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, международными - актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй. Комментаторами были телеведущая Яна Чурикова и продюсер Юрий Аксюта.

Трансляция конкурса проводилась Первым каналом и на официальной странице "Интервидения" во "ВКонтакте".

Вера Цветкова