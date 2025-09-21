Истребители британских ВВС присоединились к «защите» неба Польши от «угроз России»
10:14 21.09.2025 Источник: РБК
Британские истребители Королевских ВВС вечером в пятницу, 19 сентября, совершили первый полет над Польшей в рамках операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry), которая была начата из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны.
Как сообщили в Минобороны Соединенного Королевства, два Typhoon вылетели с базы в Линкольншире в сопровождении самолета-заправщика Voyager, чтобы обеспечить «защиту от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники». Рано утром в субботу, 20 сентября, они вернулись на аэродром.
