Воевать с Польшей Белоруссия не хочет – министр обороны

13:05 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская сторона заинтересована в снижении напряженности в отношениях с Польшей и не хочет воевать с соседями. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Мы видим, что курс у военных поляков несколько отличается от слов политического руководства. Конечно, мы заинтересованы в снижении военного, прежде всего, напряжения. Польша все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

