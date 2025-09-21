Орбан: Запад больше не является образцом для подражания
15:30 21.09.2025 Источник: РБК
Западные страны больше не являются примером для подражания, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и призвал Венгрию найти собственный путь развития.
«Нам нужна смелость — интеллектуальная, политическая и личная — чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он в соцсети Х.
По словам Орбана, сегодня Европейский союз (ЕС) страдает от долгов, миграционного кризиса и политических провалов, в то время как Венгрия делает ставку на традиционные ценности, семейную политику и поддержку трудящихся.
Европа должна обсуждать с Россией вопросы безопасности, а не с США, заявил венгерский премьер ранее в сентябре. Орбан отметил, что ЕС теряет экономическое преимущество и «расползается». По его мнению, ситуация ведет к тому, что союза вскоре не будет.
