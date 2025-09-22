Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с Кирком

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). Это одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры, последовавшей за уходом предпринимателя из команды американского лидера.

Во время трансляции камера показала Трампа и Маска, которые общались между собой в президентской ложе. Президент США что-то увлеченно рассказывал, слегка наклонившись к миллиардеру, а тот слушал его и молчал, сложив кисти в так называемый треугольник власти.

На церемонию прощания с Кирком вместе с Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации — вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября.