Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с Кирком
09:20 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). Это одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры, последовавшей за уходом предпринимателя из команды американского лидера.
Во время трансляции камера показала Трампа и Маска, которые общались между собой в президентской ложе. Президент США что-то увлеченно рассказывал, слегка наклонившись к миллиардеру, а тот слушал его и молчал, сложив кисти в так называемый треугольник власти.
На церемонию прощания с Кирком вместе с Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации — вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.
В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.
Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября.
НОВОСТИ
- 09:32 22.09.2025
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР разработала «секретное оружие»
- 09:05 22.09.2025
- Сбер при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов
- 09:05 22.09.2025
- Три человека погибли, 16 получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым
- 09:00 22.09.2025
- ПВО за ночь сбила 114 украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:05 21.09.2025
- Сбер подарил Кирову светомузыкальный фонтан
- 21:00 21.09.2025
- У Трампа была Ferrari, но теперь он покупает американские машины
- 19:45 21.09.2025
- Моди призвал покупать индийскую продукцию и отказаться от иностранных товаров
- 19:16 21.09.2025
- Нетаньяху: Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет
- 18:00 21.09.2025
- Аэропорт Варшавы им Шопена не будет принимать рейсы в ночные часы 27 и 28 сентября
- 17:50 21.09.2025
- Израиль намерен бороться против призывов к признанию Палестины в ООН и на других площадках - Нетаньяху
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать